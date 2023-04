Vertenza nordovest Sardegna, "strade e trasporti adeguati"

La mobilitazione del nord ovest della Sardegna contro la crisi e la disattenzione dei governi nazionale e regionale è iniziata oggi all'aeroporto di Alghero, con la prima delle quattro manifestazioni organizzate dalla Rete metropolitana nord Sardegna, Provincia di Sassari, Tavolo istituzioni-parti sociali, insieme con i sindacati Cgil, Cisl e Uil.

Nel piazzale dello scalo "Riviera del corallo" le bandiere dei sindacati si mescolano con le fasce tricolori dei sindaci arrivati da tutta la provincia con i loro consigli comunali, con le associazioni di categoria e i rappresentanti dei principali enti territoriali.

La protesta di oggi è focalizzata sul sistema dei trasporti e delle infrastrutture della mobilità. E la richiesta che raccoglie tutte le carenze del nord Sardegna è quella di collegamenti aerei e navali adeguati ed efficaci, strade e ferrovie al passo coi tempi. "Le questioni fondamentali sono tre - spiega l'amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois -. Ultimare la strada Sassari-Alghero; manca una firma per poter avviare i cantieri e non c'è da tentennare ulteriormente. Poi dare corpo a una continuità che assicuri i collegamenti con la Penisola per tutto l'anno, e non solo nel periodo estivo; e infine il discorso della gestione degli aeroporti: chiediamo che il pubblico, che sia Provincia o Città metropolitana, acquisisca quote della nuova società di gestione, da spalmare sui 92 Comuni della provincia, in modo che tutti i sindaci possano essere protagonisti della pianificazione territoriale".

Dopo la manifestazione di oggi, la protesta si sposterà il 17 aprile a Porto Torres per affrontare i problemi dell'energia e dell'industria.