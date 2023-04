Entra in casa e spara a 44enne, arrestato a Sassari

Un uomo di 44 anni, originario del Senegal, è stato ferito a fucilate da un rivale che questa mattina ha fatto irruzione in casa sua, in largo Monache Cappuccine, nel centro storico di Sassari, pare per vendicare un affronto subito durante una lite al bar la notte precedente.

Il 44enne è stato colpito al torace e ad un braccio. Subito soccorso dal 118, è stato trasportato al Pronto soccorso del Santissima Annunziata. La sua vita non sarebbe in pericolo.

L'aggressore, un sassarese già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato poco dopo dai carabinieri, e si trova ora in caserma sottoposto a interrogatorio.