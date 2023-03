Giornata autismo: a Olbia aeroporto blu e percorsi ad hoc

(ANSA) - OLBIA, 30 MAR - Volare, da un aeroporto dipinto di blu. Il colore simbolo dell'autismo, invaderà la comunità dello scalo Costa Smeralda di Olbia dal tramonto dell'1 aprile all'alba del 3 in occasione della Giornata internazionale della consapevolezza sull'autismo. Illuminazione degli ambienti e un fiocco blu sulla divisa degli operatori: è solo la più scenografica delle iniziative messe in campo dalla Geasar, società di gestione dell'aeroporto gallurese, per la sensibilizzazione dei problemi che ruotano intorno ai disturbi dello spettro autistico.

Il principale dei progetti si chiama Kairos ed è stato sviluppato dalla società insieme all'Enac e ideato dall'associazione Sensibilmente Odv e dal Centro psicopedagogico Maia, per rendere l'aerostazione maggiormente accogliente e fruibile per le persone con autismo.

Nei locali dedicati ai passeggeri stanno per essere realizzati percorsi a tappe con l'uso di pittogrammi e figure su supporti verticali, per facilitare l'orientamento delle persone autistiche verso i principali punti di interesse dell'aerostazione e favorire lo sviluppo dell'autonomia personale. Il primo totem è stato inaugurato oggi e permette ai passeggeri con disabilità di richiedere facilmente e direttamente assistenza al personale aeroportuale.

Il progetto Kairos integra il percorso di familiarizzazione con gli spazi interni dello scalo previsto dal progetto dell'Enac "Autismo in viaggio attraverso l'aeroporto" attivo dal 2015. Tra le iniziative anche un incontro di sensibilizzazione e informazione sulla consapevolezza dell'autismo rivolto a tutto il personale aeroportuale e uno spettacolo teatrale con marionette per bambini firmato Effetto Serra nella giornata del 2 aprile. (ANSA).