A Cagliari primo museo sardo dei Lego con shop specializzato

Non solo un museo con oltre un centinaio di opere uniche, ma anche uno shop specializzato, con materiale esclusivo, mattoncini sfusi e personaggi singoli per realizzarle diorama Lego legati alla fantasia dei brick builders. Dopo avere chiuso la sede storica a Sestu, il museo del mattoncino, unico in Sardegna, riapre a Cagliari. Domani l'inaugurazione della sala espositiva in viale Trento 5 a Cagliari.

Nei 260 metri quadri trovano spazio 10 temi espositivi per complessivi 500mila mattoncini: c'è il castello medioevale da 4 metri di grandezza, un'intera città che termina con Springfield del cartoon I Simpson, poi le auto, con la Ferrari, la Lamborghini e la 'mitica' Fiat 500. Ancora il Colosseo e la Fontana di Trevi, la saga Star wars, con le astronavi più importanti, il Signore degli anelli e la Sardegna in miniatura: con 8 opere tra le quali spicca la riproduzione dell'arco sul mare di Cala Goloritzè, in Ogliastra. Tra qualche settimana, quando terminerà la mostra a Venezia, sarà esposto anche il diorama dei record, Piazza San Marco realizzata con 170mila mattoncini Lego dal presidente dell'associazione Karalisbrick e del museo del mattoncino, Maurizio Lampis.

"Si tratta dell'unico museo del mattoncino in Sardegna con opere esclusive, solo frutto della fantasia degli associati - spiega all'ANSA - per noi essere ora a Cagliari è un motivo di orgoglio e sarà anche un'occasione per la promozione del territorio".

Il museo, che è dotato anche di audioguida in 6 lingue (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo e russo) apre dal martedì al venerdì dalle 16 alle 20 e la mattina anche per le scolaresche l'arrivo di navi da crociera, Il sabato e la domenica, invece, nelle fasce orarie 10-13 e 16-20. Già partiti i corsi per imparare le tecniche costruttive coi Lego per bambini (180 iscritti) e ora saranno avviati anche quelli per gli adulti.