Maltratta e tormenta la moglie, 48enne allontanato da casa

Ha maltrattato la moglie, terrorizzandola e rendendole la vita un inferno. Per un 48enne di Sardara adesso è scattato il divieto di avvicinamento alla donna. Non potrà neppure comunicazione con lei. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Cagliari e arriva dopo le indagini condotte dai carabinieri che hanno consentito di appurare come in passato l'uomo si sia reso protagonista di continuo maltrattamenti nei confronti della moglie tanto da provocarle uno "stato di prostrazione fisica e morale assolutamente insostenibile", spiegano i militari. Adesso il 48enne non potrà più avvicinarla altrimenti rischia provvedimenti più severi.