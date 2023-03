Truffa da 45mila euro con criptovalute, un indagato

Hanno affidato il loro denaro a un broker affinché lo investisse in criptovalute e per sei anni hanno sognato facili guadagni, ma alla fine il broker si è rivelato un truffatore.

Vittime dell'ennesimo raggiro on line due fratelli di 42 e 40 anni di Monserrato, liberi professionisti. Spariti dai loro conti 45mila euro. Denunciato per truffa e appropriazione indebita il broker finanziario, un 52enne di Reggio Calabria.

I due professionisti si sono rivolti ai carabinieri della Stazione di Monserrato che, insieme ai colleghi della Compagnia di Quartu, hanno condotto le indagini e rintracciato il truffatore.

I due hanno conosciuto on line il broker e fidandosi dei suoi consigli, attratti soprattutto da facili guadagni, gli hanno affidato in diverse trance dal 2016 a oggi circa 45mila euro per l'acquisto di criptovalute. Il denaro veniva inviato tramite bonifici bancari. Dopo tutti questi anni i due fratelli hanno tentato di riavere almeno il capitale investito, ma inutilmente e alla fine si sono rivolti ai carabinieri.