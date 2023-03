Primo test per stop via Roma, traffico in tilt a Cagliari

Secondo giorno a Cagliari con via Roma lato portici chiusa. E il traffico questa volta impazzisce. Code e auto a passo d'uomo tra le 8 e le 9 nel Lungomare New York 11 settembre (per tutti la vecchia via Roma lato porto): solo i pullman riescono in parte a viaggiare veloci grazie alle corsie preferenziali, ma all'altezza dei semafori o degli incroci finiscono per imbottigliati anche loro.

Caos anche in viale Colombo e piazza Deffenu. Tutta l'area è presidiata dagli agenti della polizia locale. Ma ormai il frastuono dei clacson sta "coprendo" anche i trilli dei fischietti dei vigili che cercano di mettere ordine.

È il secondo test, ma in effetti il primo all'ora dell'apertura di scuole e uffici: ieri via Roma lato portici era stata chiusa solo dopo le 9.30 quando studenti e lavoratori avevano già raggiunto classi, scrivanie e attività commerciali.

Tempi di percorrenza dei soliti tragitti raddoppiati, se non triplicati. E la situazione sta diventando difficile da gestire anche in altre zone della città. Il blocco di via Roma si ripercuote sino a viale Ferrara, zona Su Siccu. I cagliaritani hanno scelto come alternativa per attraversare la città viale San Vincenzo. Ma tra le 8.15 e le 9 la strada che congiunge i Giardini pubblici e piazza d'Armi era quasi bloccata in tutte e due le direzioni. Difficile immettersi da via La Vega. Caos in piazza d'Armi soprattutto quando il bus 8, all'altezza della parte alta di viale Merello, si ferma per fare scendere gli studenti di Ingegneria e Sa Duchessa.

Nei giorni scorsi il Comune aveva parlato anche di possibili riduzioni degli abbonamenti per il trasporto pubblico per invitare i cagliaritani a lasciare l'auto a casa. E per viale San Vincenzo è sempre in ballo la possibilità di creare una corsia supplementare attraverso l'eliminazione di una decina di posteggi.

Disagi e ritardi per gli ingressi a scuola e al lavoro: la viabilità studiata per aggirare il cantiere di via Roma lato portici potrebbe avere necessità di qualche variazione.