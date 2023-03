Droga nei bagni della scuola trovata da cane dei carabinieri

Otto grammi di hashish, suddivisa in 13 dosi confezionate in bustine di cellophane, nascosti all'interno dei bagni dell'Istituto superiore "Don Deodato Meloni" di Nuraxinieddu, frazione di Oristano. A fiutare la droga è stato il cane Black dell'unità cinofila dello squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori di Abbasanta, che, insieme, ai militari della compagnia di Oristano avevano pianificato per questa mattina un'attività ispettiva finalizzata ad arginare l'uso di stupefacenti all'interno delle scuole., Occultato nello stesso posto dello stupefacente i carabinieri hanno rinvenuto anche un coltello a serramanico ed altro materiale per il confezionamento della droga. Il tutto è stato sequestrato e il fatto è stato segnalato alla magistratura.