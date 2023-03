Basket: Dinamo verso play off, con 7/a vittoria consecutiva

La Dinamo Banco di Sardegna non si ferma più. Ieri sera al PalaSerradimigni i biancoblu hanno sconfitto per 84-72 Tortona, terza forza del campionato, inanellando la settima vittoria di fila in campionato. Una vittoria che conferma il grande stato di forma dei ragazzi di coach Bucchi, capaci di vincere ancora una volta nonostante l'assenza per infortunio di due titolari e pezzi da novanta del roster: il play Robinson e l'ala Jones.

Protagonista della partita è stato l'ala lituana Eimantas Bendzius (22 punti), che nel secondo tempo si è scatenato con il tiro da tre e risultando decisivo nello strappo che ha permesso alla Dinamo di prendersi un vantaggio sui piemontesi e mantenerlo fino al termine della gara.

Sugli scudi anche il solito Dowe (15 punti, 7 assist e 6 rimbalzi), Kruslin, 15 punti e una difesa perfetta nel secondo tempo su Christon, e Massimo Chessa, anche lui decisivo con tre triple messe a segno nel momento cruciale della partita.

La Dinamo resta quindi al quarto posto in classifica, posizione che varrebbe il vantaggio del fattore campo nel primo turno dei play off scudetto. La fine della regular season però è ancora lontana, ci sono sette partite da giocare: la prossima sarà domenica 2 aprile in trasferta, sul campo della Tezenis Verona, ultima in classifica con sette vittoria in 23 giornate, a pari merito con Reggio Emilia.