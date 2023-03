Alta formazione teatrale allo Zeta Actor Studio di Cagliari

Zeta actor studio, spazio teatrale a Cagliari, rafforza la sua vocazione di centro di alta formazione e studio nell'ambito dello spettacolo dal vivo e arti performative. "4 workshop, 4 giorni, 4 maestri" con lezioni e seminari tenuti da professionisti della scena sono, da aprile a luglio, il cuore dell'attività dello spazio di via Principe Amedeo, nel quartiere Marina.

Quattro appuntamenti con attori e registi della storica compagnia abruzzese Teatrozeta de L' Aquila guidata dal regista e attore Manuele Morgese, che curerà gli appuntamenti assieme a Livio Galassi, Jared Mcneill e Rolando Macrini. Manuele Margese, a giugno del 2022, ha aperto la sede cagliaritana"per portare nuova linfa vitale a una già florida scena teatrale ricca di potenzialità", spiega all'ANSA. Uno spazio di confronto, incontro e sperimentazione, come annunciato già dal nome che rimanda, da un lato alla famosissima scuola di arte drammatica di New York, dall'altro al citato Teatrozeta, messo da lui in piedi dopo il terremoto de L'Aquila, la sua città, nel 2009.

Si parte ad aprile, dal 21 al 23 con Manuele Morgese, col focus su tecnica vocale, dizione, lettura poetica e lettura dei classici italiani. Si riprende, date da definire, a maggio con Livio Galassi, già direttore dell'Accademia Teatro Bellini di Napoli per un workshop sulla commedia brillante. A giugno l'attenzione è sul capolavoro shakespeariano, Amleto, recitazione in italiano ed inglese, a cura di Jared Mcneill, per dieci anni tra gli attori della compagnia di Peter Brook e docente presso l' Accademia nazionale Silvio D'Amico. L'ultimo appuntamento a luglio è con Rolando Macrini, componente onorario de LaMama di New York con "Trilogia di carta", workshop di recitazione e teatro fisico.

"L'intento è poi dar vita a una compagnia e alla produzione di nuovi spettacoli - spiega Morgese - l'iniziativa ha una doppia valenza, sociale, con il teatro strumento di inclusione e aggregazione, e culturale e artistica per dar modo agli allievi attori e attrici di affinare le tecniche attinenti all'espressione teatrale con professionalità di alto livello - conclude Morgese - e fornire quelle di base a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo".