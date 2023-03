Classifica Esquire, Olbia tra città migliori in cui vivere

Qualità della vita, ambiente unico, servizi e sole, tanto sole: Olbia, secondo una classifica stilata dalla rivista "Esquire Italia", risulta tra le città italiane in cui si vive meglio.

A sorpresa, per molti, ma non per il suo primo cittadino Settimo Nizzi, il capoluogo gallurese è stato valutato e inserito nella classifica insieme a città come Milano, Bologna e Bolzano. "Il fatto che la nostra città sia fra le mete più ambite in Italia secondo la stampa nazionale e internazionale - afferma Nizzi - è un attestato di valore che consolida gli sforzi profusi da questa amministrazione e la visione complessiva che fa di Olbia una città europea di assoluto prestigio. Ma è anche un incentivo a continuare il nostro lavoro con ancora più entusiasmo e proseguire verso quel continuo miglioramento di servizi e prospettive che portino rinnovata ricchezza e cultura alla nostra splendida città", aggiunge il sindaco.

Secondo la rivista "Esquire Italia" infatti, Olbia è una delle città della Sardegna mediamente con più benestanti, non lontana dalla Costa Smeralda ed è affacciata su una delle coste più belle d'Italia. E sempre secondo la rivista "la vita culturale e notturna è in forte miglioramento, così come le opportunità di lavoro".

Il nome di Olbia è spuntato in maniera inaspettata insieme a quello della città di Stresa sul Lago Maggiore.