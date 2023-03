Fìlm, giochi e cartoni creati da studenti, anche con ChatGPT

Per il secondo anno a Cagliari torna il Future Cine Lab, il percorso dedicato all'incontro tra le magie del cinema e i nuovi paradigmi tecnologici che l'associazione culturale Academia terra ha portato negli ultimi mesi nelle scuole del territorio. Domani, venerdì 24 marzo, nell'Exmà di Cagliari saranno in mostra i risultati delle attività svolte.

Realizzata nell'ambito del Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola promosso dal ministero della Cultura e da quello dell'Istruzione, l'iniziativa ha coinvolto 170 studenti (provenienti dal liceo classico "G. Siotto Pintor", da quello artistico "Foiso Fois" e dall'IPSIA "Meucci" di Cagliari e dagli istituti comprensivi "V. Angius" di Portoscuso e "Gramsci + Rodari" di Sestu per un totale di 200 ore di attività formative tra rassegne cinematografiche, lezioni frontali, workshop, masterclass e non solo. A guidare i ragazzi durante il percorso è stato un team di esperti, nomi già noti al panorama culturale sardo, come il rapper e sound artist Simone Lumini in arte Sick Boy Simon (direttore artistico dell'iniziativa), l'attrice Michela Atzeni, la designer Valentina Vinci e il musicista Mario Nardi.

Per esplorare la tecnica dello stop motion ai bambini delle elementari è stata proposta la visione di film d'animazione come Il piccolo principe di Mark Osborne, e L'isola dei cani di Wes Anderson. Gli studenti delle scuole medie hanno riscoperto la storia della settima arte grazie al documentario a puntate di Mark Cousins An Odissey, mentre ai giovani delle superiori sono stati proposti documentari dedicati ai grandi personaggi del cinema, dell'arte e della fotografia.

E' poi seguita la fase dei laboratori che hanno portato alla realizzazione di due videogiochi e due progetti audiovisivi: Sherlock's Tea Time, un film interattivo interpretato dagli studenti in cui lo spettatore partecipa alla regia con scelte in tempo reale che modificano lo svolgersi degli eventi e di cui la trama e le grafiche sono state realizzate anche grazie all'ausilio di reti neurali come ChatGPT. Furto sull'Orient Express, una rivisitazione della celebre avventura dell'ispettore Poirot in un video game punta-e-clicca. Viaggio Sulla Luna, un cartone animato realizzato con le tecniche dello stop motion e dell'animazione digitale.