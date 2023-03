Mr Rain nel borgo di Cannigione per una Pasquetta in musica

Sarà una Pasquetta ricca di musica e artisti quella organizzata dal Comune di Arzachena nel borgo di Cannigione. L'amministrazione ha svelato la scaletta per il grande evento in programma lunedì 10 aprile a partire dalle 16. Il primo a salire sul palco allestito al parco Riva Azzurra sarà il dj Pippo Palmieri di Radio 105. Il conduttore radiofonico, protagonista di uno dei programmi più conosciuti e consolidati in onda tra le emittenti italiane "Lo Zoo di 105", per oltre un'ora intratterrà i presenti, fino all'arrivo, intorno alle 17, del cantante Mr Rain, terzo classificato al Festival di Sanremo 2023. Al momento, il concerto di Arzachena di Mr Rain resta l'unico a ingresso gratuito annunciato accanto al tour "Supereroi", che toccherà tutta Italia con molte date già sold out.

Dalle 18.30 sarà poi la volta del collettivo emergente di rapper e autori isolani Nuova Sardegna che prenderà le redini dello spettacolo fino a chiusura della serata alle 20. Razer Rah, Sgribaz, Lucchetto e Cage sono quattro rapper e autori sardi che portano avanti carriere da solisti e all'interno del collettivo sardo, formazione artistica citata anche sui magazine più rilevanti del settore.

I festeggiamenti inizieranno a Cannigione già dal mattino: la delegata comunale allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni, che ha promosso la manifestazione, ha pensato anche di aprire il mercatino degli hobbisti di Arzachena, che propongono accessori, bigiotteria, tessile e oggettistica per la casa realizzati a mano. Previste anche degustazioni di vini e prodotti agroalimentari. "Abbiamo creato un programma di intrattenimento con diversi personaggi per stimolare le famiglie a trascorrere l'intera giornata di Pasquetta con noi a Cannigione - spiega Nicoletta Orecchioni -. Attendiamo grande riscontro da parte del pubblico, sono tantissimi i messaggi ricevuti finora e le richieste di informazione per partecipare all'evento".