Dalia Kaddari inaugura "Sport nei Parchi" a Cagliari

Al Parco di San Michele è stato presentato il punto Urban Sport Activity e Weekend, frutto del progetto "Sport nei Parchi" ideato e finanziato da Sport e Salute Spa., società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita, condiviso con Anci e il Comune di Cagliari che è anche co-finanziatore. L'obiettivo dell'iniziativa nazionale è la promozione, gratuita e senza limitazioni d'età, del benessere attraverso l'attività fisica nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane. Sport e Salute e Comune di Cagliari hanno scelto come sede delle attività il Parco di San Michele, immenso e storico polmone verde cagliaritano, che ospita nella sommità del colle il medievale e omonimo castello.

All'inaugurazione erano presenti il vicesindaco e assessore del Verde pubblico, Giorgio Angius, l'assessore allo Sport, Fioremma Landucci, il responsabile nazionale di "Sport e Salute", Andrea Romano, il coordinatore regionale di Sport e Salute, Stefano Esu, e il coordinatore cagliaritano di "Sport nei Parchi" Corrado Melis. A impreziosire l'evento, la presenza quale testimonial di Dalia Kaddari, velocista sarda in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro e punta di diamante della Nazionale di Atletica Leggera.

"L'amministrazione comunale di Cagliari ha deciso di sposare l'iniziativa - ha spiegato Angius - nel solco dell'impegno nella valorizzazione del nostro patrimonio verde, quale luogo di socializzazione e di benessere. Grazie anche alle nostre fortunate condizioni climatiche, le trecentonovanta ore di attività sportiva gratuita e aperta a tutti, finanziate dal Comune e da "Sport e Salute", contribuiranno a incentivare lo splendido connubio di vita all'aria aperta e pratica sportiva, proprio quando la primavera bussa alle nostre porte".

Per partecipare agli eventi è sufficiente presentarsi al Parco di San Michele durante il fine settimana, negli orari delle lezioni, senza bisogno di prenotazioni. I prossimi appuntamenti sono venerdì 24 marzo, 16:30-17:30 Arti marziali miste per bambini e Ginnastica per over 65; 17:00-18:30 Stretching per donne; 18:30-19:30 Zumba per over 65. Sabato 25 marzo: 9-10 Ginnastica respiratoria per over 65; 9:30-11 Functional per donne; 10-11 Apnea a secco per over 65; 11-12 Respiro e rilassamento per over 65; 12-13 Arti marziali miste per bambini; 15-19 Pallamano per bambini; 17-18:30 Difesa personale per donne. Domenica 26 marzo: 10-11 Functional training per donne; 11-12:30 Difesa personale per donne; ore 17-18:30 Yoga per donne.

Il calendario delle attività successive sarà pubblicato sul portale del Comune di Cagliari. Per informazioni è possibile scrivere una email al seguente indirizzo di posta elettronica: segnalazioniverdefauna@comune.cagliari.it. In alternativa contattare il call center il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 10 alle 11 al numero 070.6774010.