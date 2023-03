Attentato incendiario a Nuoro, distrutte tre auto

Attentato incendiario poco dopo la mezzanotte ai danni di alcune auto parcheggiate in viale Sardegna, a Nuoro.

Le fiamme, di chiara matrice dolosa, hanno interessato una Seat Leon, dalla quale si sono poi propagate a una Opel Agila e una Citroen C1 parcheggiate poco distanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, mentre gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto.