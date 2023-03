Studenti Sassari a lezione di legalità dalla Polizia locale

La Polizia locale di Sassari ritorna nelle scuole per la quinta edizione della legalità, che quest'anno si arricchisce con il "campo scuola", che porterà gli studenti a contatto diretto con le attività degli agenti.

Il progetto, presentato oggi dal dirigente della Polizia locale, Gianni Serra, e dal sindaco di Sassari, Nanni Campus, coinvolgerà i ragazzi degli istituti secondari di secondo grado nella campagna "#tutti per uno", con cui si affronteranno i temi del bullismo e del cyberbullismo, informando gli studenti su questo triste fenomeno e invitandoli a non isolarsi, se vittime, e a ergersi a difensori dei più deboli, creando anche dei comitati scolastici.

Nelle scuole primarie invece, il progetto sarà focalizzato a insegnare in maniera ludica ai bambini l'educazione stradale e l'importanza della mobilità.

Inoltre quest'anno ci sarà la novità del campo scuola, grazie al quale tre alunni per ogni istituto avranno la possibilità di immergersi completamente, per circa una settimana, nelle diverse attività della Polizia locale e della Protezione civile.

È prevista la partecipazione degli studenti alle comunicazioni radio della Centrale operativa, alle tecniche di infortunistica stradale volte alla rilevazione degli incidenti stradali e allo svolgimento dei briefing presieduti dagli ufficiali di polizia.