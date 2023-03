Portovesme: mobilitazione operai riparte e si sposta a Roma

Riparte da Roma la vertenza della Portovesme srl, nel sud Sardegna dove sono a rischio 1450 lavoratori tra diretti e indiretti, a causa degli alti costi energetici. Ma nello stesso giorno dell'annuncio delle nuove proteste il ministero delle Imprese e del Made in Italy convoca nella Capitale una nuova riunione riguardante la vertenza. L'appuntamento è per venerdì 24 marzo, alle 10 in via Molise, in presenza ma sarà possibile anche la modalità da remoto. La riunione sarà presieduta dalla sottosegretaria del Mimit Fausta Bergamotto e sono stati invitati i sindacati, la Regione Sardegna, l'azienda e Confindustria.

"Sono passati più di dieci giorni da quando i lavoratori hanno lasciato l'occupazione sulla ciminiera di Portovesme ma ancora non si intravedono soluzioni al problema. Il Governo ha annunciato l'avvio di una serie di interlocuzioni che non hanno ancora coinvolto le parti sociali, e non ha dato corso a quella che sarebbe dovuta essere la seconda fase della vertenza. A questo punto, davanti a questo silenzio non resta che riavviare la mobilitazione", annunciano, in una nota, i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil del Sulcis, Franco Bardi, Salvatore Vincis e Andrea Lai, e quelli di categoria di Filctem Cgil Emanuele Madeddu, Femca Cisl Vincenzo Lai e Uiltec Uil/Pierluigi Loi, e le Rsu, in merito alla I prossimi giorni, con il coordinamento sindacale operante nella fabbrica, saranno decise le iniziative da mettere in campo, "ma appare scontato che saremo a Roma, al ministero delle Imprese e Made in Italy "dove chiederemo risposte di persona. Il tempo scorre e risposte ancora non ne arrivano, mentre la cassa integrazione, così come lo stop agli impianti sono partiti - osservano - E' giunto il momento che ognuno si assuma le proprie responsabilità e onori gli impegni assunti".