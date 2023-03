Calcio: Ranieri carica la squadra, ripetiamo gara con Ascoli

A Reggio Calabria per ripetere la partita con l'Ascoli. Ma senza "tempi morti". È la sfida lanciata dal tecnico del Cagliari Claudio Ranieri nella conferenza stampa dell'antivigilia della gara con la Reggina: "Sì è gara da playoff, ormai la classifica non mente, racconta quello che è successo in campionato - ha detto - Massimo rispetto degli avversari anche perché, come noi, segnano molto in casa. Ma noi abbiamo il dovere di provare a fare sempre qualcosa di più anche in trasferta, perché ormai il campionato non ci aspetta. Ci siamo andati sempre vicini, bisogna insistere con tenacia e caparbietà".

Anche il sistema di gioco potrebbe essere quello visto con l'Ascoli: "La soluzione migliore - ha spiegato Ranieri - è sempre quella di giocare con il modulo giusto in base ai giocatori che si hanno a disposizione. Ora Mancosu c'è, è all'80%, può essere il sistema di gioco su cui puntare, almeno dall'inizio. Poi Dio vedrà e provvederà".

Cagliari senza Pavoletti e Luvumbo. "Zito - ha aggiunto il mister - regge bene la corsa normale, ma quando strappa sente ancora qualcosa: meglio essere prudenti per non perderlo nelle prossime giornate". Ranieri indica in Lapadula uno dei leader: "È l'anima della squadra - ha osservato - un trascinatore che non ci sta mai a perdere".

E poi a sorpresa fa un altro nome, Viola, proprio il giocatore di Reggio Calabria che a gennaio stava per passare alla Reggina: "È il più leader di tutti - ha spiegato - anche se non sta giocando, si fa sentire nella maniera giusta . Oggi si è allenato con il gruppo, spero di averlo presto a disposizione.

Partirà con noi". Anche Deiola potrebbe avere più minuti a disposizione: "Può giocare anche davanti alla difesa - ha concluso - ma a me piace soprattutto da mezzala che si inserisce senza palla, ha buon tiro e colpo di testa".