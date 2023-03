Camion tampona auto su 131 nel Sassarese, 80enne gravissimo

Un uomo di 80 anni è in fin di vita dopo un incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 11 lungo la Statale 131, all'altezza del bivio per Cossoine, in direzione Sassari. L'automobilista era su una Fiat Multipla insieme alla moglie, anche lei rimasta ferita, quando per motivi ancora in fase di accertamento è stato tamponato da un camion del traporto latte.

I due coniugi sono rimasti incastrati fra le lamiere dell'auto e per estrarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari con l'elisoccorso del 118. L'80enne, in gravissime condizioni, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sul posto dello scontro anche i carabinieri della Compagnia di Bonorva per i rilievi dell'incidente e la verifica della dinamica.