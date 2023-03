All'aeroporto di Cagliari 92 rotte e 19 Paesi collegati

Domenica 26 marzo parte la stagione estiva 2023 dell'aeroporto di Cagliari. E la prossima 'Summer' si annuncia da record: la programmazione vedrà un totale di 92 rotte dirette, suddivise tra 41 collegamenti nazionali, 50 internazionali e uno intercontinentale, operate da 23 compagnie aeree verso 70 destinazioni, per un totale di 19 Paesi collegati.

Novità assoluta nello scalo gestito dalla Sogaer sarà il collegamento con tre voli alla settimana diretti su Dubai, primo collegamento intercontinentale di linea in Sardegna, oltre alle novità assolute per Atene e Göteborg.

Complessivamente, l'offerta dell'aeroporto di Cagliari vedrà circa 4.200.000 posti in vendita di cui 1.300.000 sui mercati internazionali. Le principali novità di linea per la Summer 2023 sono Atene, operato con 2 voli a settimana da Volotea; Barcellona, 3 voli a settimana da Volotea; Brindisi, 2 voli a settimana da Volotea; Dubai, operato con 3 voli a settimana da flydubai; Firenze, 4 voli a settimana da Volotea; Genova, 2 voli a settimana da Ryanair; Göteborg, 2 voli a settimana da Ryanair; Innsbruck, 1 volo a settimana da Marathon Airlines; Lione, operato con 2 voli a settimana da easyJet.

Flydubai, forte di un network in costante espansione (oltre 100 destinazioni in 53 Paesi) e una flotta di 68 Boeing 737, esordisce a Cagliari inaugurando a giugno i suoi voli intercontinentali per Dubai, operati tre volte alla settimana da giugno alla fine di settembre. Ryanair, il principale vettore low-cost europeo, aumenta la propria capacità complessiva a Cagliari del 10% rispetto alla Summer '22 e del 70% rispetto al periodo pre-Covid. Volotea consolida la sua presenza a Cagliari, proponendo 7 destinazioni internazionali con un network che quest'estate include, oltre alle novità di Atene e Barcellona, anche Bilbao, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa. EasyJet opererà 5 collegamenti internazionali confermando i voli per Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Parigi Orly e Lione. Eurowings volerà verso 3 destinazioni tedesche: Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda.

Conferme anche per Lufthansa che collegherà Cagliari con Francoforte e Monaco. Air France, volerà 9 volte alla settimana verso Parigi Charles De Gaulle. Sempre su Parigi Transavia France raddoppierà la frequenza dei suoi voli per lo scalo francese di Orly operando 4 voli alla settimana KLM conferma i voli verso Amsterdam con frequenze giornaliere. British Airways servirà l'aeroporto di Londra Gatwick con frequenze incrementali fino ad arrivare ad un volo giornaliero.

Sul versante charter, People's Viennaline effettuerà i suoi tradizionali voli del sabato per l'aeroporto svizzero di Altenrhein. Il vettore Aeroitalia opererà su Innsbruck con una frequenza settimanale, ogni domenica.