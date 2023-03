A Olbia il "Mercato contadino" con produttori e ristoratori

Un momento di incontro e scambio tra i produttori agricoli e gli operatori del settore turistico dalla ricettività alberghiera ed extra-alberghiera fino alla ristorazione in tutte le sue varianti: ogni terzo sabato del mese il community hub di Olbia organizza il suo "Mercato contadino". Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 18 marzo dalle 8:30 alle 13:30 nell'hub di via Perugia, nel quartiere di Poltu Quadu. Qui i prodotti agroalimentari del territorio saranno in vendita con l'obiettivo di sensibilizzare le persone ad una alimentazione sana e consapevole e migliorare l'accesso al cibo di qualità a kilomentro zero. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Slow food Youth Network Sardegna e Slow Food Gallura.

Arrivano da tutta la Sardegna e partecipano alla vendita dei loro prodotti in un mercato aperto al pubblico e ad ingresso libero: i migliori produttori sardi, con l'inizio della primavera e con la stagione turistica alle porte, si stanno ormai dando appuntamento fisso ad Olbia. In questa edizione di marzo ha preso il via anche una collaborazione con l'Associazione Cuochi Gallura, lo scopo è quello di stringere un'alleanza sempre più forte tra chi il cibo lo produce e chi lo prepara, lo trasforma in pietanze uniche e lo fa arrivare sulle tavole dei ristoranti, anche di quelli stellati della Costa Smeralda.

Essendo un mercato a forte connotazione solidale, il 18 marzo ospiterà tra i suoi banchi anche quello gestito dai volontari della Fondazione Umberto Veronesi che offriranno il pomodoro in barattolo d'acciaio dedicato al sostegno della ricerca e cura dei tumori infantili. La campagna di solidarietà "Il pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l'ambiente" giunta alla sua sesta edizione, vede al fianco di Fondazione Umberto Veronesi, l'Associazione nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali e il Consorzio nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio.