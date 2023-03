Incendio distrugge chiosco bar nel lungomare di Torregrande

Un incendio ha completamente distrutto il chiosco Night & Day, sul lungomare.Eleonora d'Arborea di Torregrande a Oristano.

Le fiamme sono divampate poco prima delle 23 e hanno impegnato per quattro ore i vigili del fuoco che sono intervenuti a spegnere il rogo. Un lavoro difficile a causa del vento che ha alimentato l'incendio. Sono intervenute sul posto due squadre della centrale operativa di Oristano, con l'ausilio di un'autobotte.

Ora resta da capire quale sia la causa che ha scatenato il fuoco che ha avvolto gli arresti e la struttura di cui rimane solo uno scheletro annerito. Attualmente in corso le indagini per ricostruire l'accaduto: sul posto anche i carabinieri di Oristano e la Polizia di Stato.