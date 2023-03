Cena a Cagliari per aiutare gli ospedali di Emergency

Ritorna anche a Cagliari la cena in ristorante per sostenere gli ospedali di Emergency.

L'iniziativa, giunta all'ottava edizione, coinvolge chef, ristoratori e volontari. Le serate culinarie saranno non solo l'occasione per bere e mangiare bene in compagnia, ma anche per conoscere da vicino il lavoro dell'associazione, la sua storia e i suoi progetti nel mondo.

Importante - spiegano gli organizzatori - il concetto di "cura" inteso a trecentosessanta gradi: dall'assistenza medico-sanitaria, ai pasti garantiti all'interno degli ospedali di Emergency. Anche quest'anno, inoltre, i privati potranno organizzare pranzi e cene nelle loro case e pic-nic all'aperto, donando il ricavato all'associazione. I fondi raccolti durante la VIII edizione di 100 cene saranno destinati a supportare i progetti di Emergency in Sudan, Sierra Leone, Uganda, Iraq e Afghanistan che, nelle loro mense, offrono più di 100 mila pasti al mese ai loro pazienti.

Appuntamento a Cagliari il 24 marzo al ristorante Up dell'hotel Ulivi e Palme: menu completo 30 euro, di cui otto da devolvere a Emergency.