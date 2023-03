A Cagliari 7 stabili occupati abusivamente da emarginati

(ANSA) - CAGLIARI, 10 MAR - La Scuola Alagon nel quartiere di San Michele, l'ex Stallaggio Meloni di viale Trieste, la "casaccia" di viale Buoncammino, accessibile da quanti scavalcano ogni giorno un muro e che ad ogni accesso sono soliti usare una scala come quando nel medioevo si accedeva sulle torri". Sono solo alcune delle sette "tappe" del degrado, dell'esercito degli "emarginati", ora inserite nero su bianco in un elenco stilato dal consigliere comunale Marcello Polastri, spedito al prefetto di Cagliari, dopo l'incendio che ha devastato lo stabile in via Riva di Ponente - di proprietà della Regione - occupato abusivamente da una trentina di migranti.

"Ma in città - sostiene Polastri - vivono altre persone che vanno aiutate umanamente, e ancor prima identificate come prevede la legge" spiega il consigliere. "Tutta la città sapeva che quei tetti sgangherati e pericolanti, divorato dalle fiamme, davano da più di un decennio quel minimo eventualmente apprezzabile dai periodici occupanti giunti per il tramite del mare e del vicino porto, con un proprio bagaglio di disperazione e miseria.

Purtroppo - scrive - questa situazione non è isolata. Nel pensare al destino dello stabile che solo sulla carta fa parte del Demanio della Regione, chiederemo presto in sede di commissione comunale sicurezza e patrimonio la possibile cessione al Comune di detta proprietà per farne un qualcosa di utile alla città.

Sono fiducioso che troveremo in tal senso la soluzione migliore magari per riconvertire quei terreni". (ANSA).