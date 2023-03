Fallimento Policlinico Sassarese, otto rinviati a giudizio

Otto rinvii a giudizio per il crack del Policlinico Sassarese, dichiarato fallito nel 2019 e poi rilevato da una nuovo gruppo societario. Il gup del tribunale di Sassari, Sergio De Luca, ha accolto le richieste del pm, Mario Leo, e ha mandato a processo per la bancarotta della clinica privata i componenti del consiglio d'amministrazione in carica dal 2014 al 2019 e il collegio dei sindaci riferito a quel periodo. La prima udienza è stata fissata per il 28 giugno prossimo.

I dirigenti rinviati a giudizio sono il presidente Piero Bua e i consiglieri Francesco Paolo Bua, Edoardo Bene, Giovanni Pinna e Vincenzo Dettori, quest'ultimo era anche direttore generale. Sono accusati di aver effettuato pagamenti privilegiati ad alcuni creditori, a discapito di altri, per evitare segnalazioni alla centrale rischi della Banca d'Italia, versamenti che in totale raggiungerebbero circa 5 milioni di euro. Con loro andranna a processo con l'accusa di omessa vigilanza anche i membri del collegio dei sindaci, Erasmo Meloni, Franceschino Paschino e Giovanni Pinna Parpaglia.