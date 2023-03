Sul litorale di Quartu nasce l'info point, anche un bancomat

Novità in arrivo nel litorale di Quartu: il vecchio "Centro Informazioni turistiche" di via Melibodes, vicino alla rotonda del Margine Rosso, lascia spazio ad un nuovissimo "Punto Info" per i cittadini di Flumini e dintorni: un vero e proprio centro di servizi decentrato del Comune nell'area del territorio vasto, destinato ad ospitare Urp, servizi demografici, segretariato sociale e molte altre funzioni, attualmente allo studio del settore agli Affari Generali.

Insieme allo sportello comunale in un'ala separata dell'edificio di circa 125 mq aprirà anche un presidio del Banco di Sardegna, destinato ad accogliere uno sportello bancario automatizzato, una novità assoluta per il litorale quartese resa possibile dall'accordo quindicinale fra il Comune e la Banca.

"Avevamo preso un impegno con i cittadini del litorale e lo abbiamo onorato - spiega l'assessora al Territorio Tiziana Cogoni - l'apertura del Punto info rappresenta un segnale concreto di vicinanza da parte del Comune nei confronti degli abitanti del litorale e costituisce un tassello importante del progetto di ricucitura fra centro e periferia portato avanti dall'Amministrazione Milia". Tempi di apertura previsti entro la primavera: "Mancano solo alcuni dettagli, come le vetrate di separazione fra l'area servizi e quella bancomat, poi la struttura aprirà ufficialmente i battenti".