In auto con 70 kg di ricci di mare, sanzione di 1500 euro

In auto avevano caricato tre ceste con 70 chilogrammi di dicci di mare (Paracentrotus lividus) privi di qualsiasi documentazione che ne attestasse la provenienza. Il pescato è stato sequestrato ed è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

A fare la scoperta, gli agenti della Polizia Stradale di Nuoro del distaccamento di Bitti che sulla statale 131 Dcn, all'altezza di Lula, hanno fermato per un controllo un'auto con tre persone a bordo. Considerato quanto rivenuto dalla pattuglia, è stato contattata la Guardia Costiera di Olbia che, a sua volta, inviato i militari di La Caletta di Siniscola per le opportune verifiche sul pescato. Quindi si è proceduto al sequestro delle 3 ceste mentre al conducente del veicolo, i poliziotti della Polizia Stradale hanno anche contestato la mancata visita di revisione periodica al veicolo.

La Guardia Costiera ha ributtato a mare il pescato ancora vivo scongiurando un danno ambientale.