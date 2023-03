Comitati sanità in piazza,il 17 marcia e trattori a Oristano

I comitati per il diritto alla sanità pubblica tornano di nuovo in piazza a Oristano il 17 marzo per una marcia che sarà anche preceduta da un corteo di trattori e furgoni, che arriverà in città da Samugheo. Dalle 8 i mezzi agricoli e commerciali sfileranno lungo le strade cittadine sino al punto scelto per il raduno, davanti al palazzo dell'Inail. Da lì, attorno alle 10, si proseguirà tutti a piedi sino a raggiungere alla sede della Asl. Alla marcia partecipano i sindacati confederali dei pensionati e il neonato coordinamento regionale dei comitati sardi per la sanità pubblica, che raccoglie 20 comitati in tutta l'Isola. Sono stati invitati a partecipare anche i sindacati dei medici di medicina generale.

Intanto il 13 marzo è previsto un incontro con l'assessore regionale della Sanità Carlo Doria, ma la manifestazione viene confermata. "Riconosciamo all'assessore il fatto che abbia valorizzato l'ospedale San Camillo di Sorgono - spiega il coordinatore del comitato Sos Barbagia Mandrolisai, Bachis Cadau - quindi non un attacco contro Doria nè contro nessuno. Noi stiamo semplicemente mettendo in rilievo l'importanza di valorizzare il sistema sanitario nazionale. Doria, insieme al dg Cannas, ha fatto un bel lavoro sull'ospedale di Sorgono e siamo più che soddisfatti. Ora siamo molto attenti alla medicina territoriale e primaria - aggiunge - in questo senso la scelta di fare una manifestazione a Oristano è anche un incentivo a non credere nel bipolarismo strategico Cagliari-Sassari, ma occorre valutare attentamente tutte le opzioni".