Spazio, corpo, movimento, arriva a Cagliari Nid Platform

La call pubblica per partecipare alla settima edizione di Nid Platform, la nuova piattaforma della danza italiana, è aperta online fino al 30 marzo. Le Compagnie di danza italiane hanno dunque ancora quasi un mese per partecipare alle selezioni della settima edizione della rassegna che, quest'anno, prende il titolo Fluidity corpo spazio movimento e che si svolgerà a Cagliari dal 30 agosto al 2 settembre (le domande di partecipazione vanno inviate mediante il form online sul sito www.nidplatform.it).

La commissione italiana e internazionale che valuta le proposte per questa edizione è formata da Marie Josée Beaubien (Adjointe à la programmation et chargée de communication numérique - Agora de la danse - Montréal), Paolo Cantù (Direttore generale e artistico presso Fondazione I Teatri di Reggio Emilia), Francesca Corona (Direttrice artistica del Festival d'Automne di Parigi), Béatrice Horn (Conseillère artistique / Artistic Advisor Maison de la Danse - Biennale de Lyon), Katharina Kucher (Co-Director / Co Leitung Internationale Tanzmesse nrw - Düsseldorf), Walter Mramor (Direttore Circuito Danza Regione Friuli Venezia Giulia). Presidente della commissione è Valeria Ciabattoni (Direttore Circuito Multidisciplinare Sardegna). Per la sezione Open Studios vi sono inoltre i commissari Paolo Brancalion (Responsabile dei progetti danza de L'Arboreto - Teatro Dimora / La Corte Ospitale: Centro di Residenza Emilia Romagna) e Lorenzo Conti (Dance Advisor presso LAC Lugano Arte e Cultura).

La Call del 2023 prevede due sezioni: Programmazione e Open Studios. Le domande di partecipazione alla sezione Programmazione vengono selezionate da una Commissione artistica appositamente nominata, composta da quattro giurati italiani e tre giurati internazionali. Le domande di partecipazione alla sezione Open Studios, invece, sono prese in analisi dalla parte italiana della Commissione Artistica, completata da altri due giurati italiani.