Operai su ciminiera: visita del neo segretario Pd sardo

A meno di 12 ore dalla sua elezione - ancora in pectore, in attesa che si definiscano gli esiti negli ultimi seggi e che venga proclamato durante la prima assemblea regionale - il neo segretario del Pd sardo Piero Comandini è andato a Portovesme per manifestare la propria solidarietà ai lavoratori in lotta per il proprio posto di lavoro. Ha incontrato i sindacati e si è informato sulle condizioni dei quattro lavoratori che hanno passato la prima notte sulla ciminiera dell'impianto Kss della Portovesme srl, a 100 metri di altezza. Nel frattempo questo pomeriggio, alle 14.30, è prevista un'assemblea di tutti i sindaci del Sulcis davanti ai cancelli della fabbrica.