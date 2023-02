Lite per parcheggio e rifiuti, spari contro finestra vicino

Ha sparato con una pistola ad aria compressa sette pallini in metallo contro la finestra della cucina dell'abitazione di una settantasettenne pensionata che abita accanto a lui. Una "punizione" dopo diversi litigi per il parcheggio e la spazzatura. È successo a Carbonia: denunciato dai carabinieri per danneggiamento un pescatore di 40 anni.

La perquisizione domiciliare, dopo la denuncia presentata dalla donna, ha consentito di rinvenire nella disponibilità del vicino di casa, pistola e munizioni. La storia andava avanti da un po' di tempo con una serie di dispetti che hanno progressivamente inasprito rapporto tra vicini.

Pomo della discordia il parcheggio di traverso in maniera da occupare un doppio spazio e impedire all'altro di posteggiare a sua volta l'auto. Ma anche sulla spazzatura i due non andavano d'accordo, ad esempio sulla collocazione del bidone, a volte sistemato di fronte all'ingresso dell'abitazione del vicino.