Uno scanner ridisegna la toponomastica a San Teodoro

Si aggira da alcuni giorni nelle strade di San Teodoro un veicolo chiamato "Geolander". Sulla sua cappotta videocamere panoramiche e laser scanner sono state montate per eseguire la mappatura tridimensionale del territorio comunale. I dati georeferenziati che verranno acquisiti confluiranno all'interno di una banca dati che, in maniera ordinata e puntuale, permetterà all'amministrazione comunale di San Teodoro di assegnare in maniera certa i numeri civici nelle rispettive vie.

"Geolander" percorrerà tutte le strade comunali nel rispetto del codice della strada e tutte le immagini rilevate sul territorio saranno conformi al rispetto del Regolamento europeo sulla privacy (Gdpr) e saranno conservate in luogo presidiato, in nessun caso saranno ceduti a terzi non coinvolti nell'attività. L'amministrazione si occuperà totalmente a proprio carico della regolarizzazione delle posizioni anagrafiche per garantire un corretto allineamento tra banche dati della pubblica amministrazione, ufficio anagrafe, motorizzazione civile, agenzia delle entrate, Inps, Asl, secondo lo standard dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane.

Al termine del processo di informatizzazione verrà infine pianificata un'ultima fase che prevede la fornitura e posa in opera dei nuovi numeri civici. Il progetto di aggiornamento della toponomastica è iniziato lo scorso anno quando è stata completata la prima fase che ha portato al riordino e all'aggiornamento delle strade del centro urbano e delle frazioni con l'assegnazione di circa 200 nuove vie e piazze; le scelte sono state fatte rimanendo allineati ai contesti delle vie vicine, favorendo il mantenimento di toponimi tradizionali o formatisi per tradizioni orali o consuetudine.