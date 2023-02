Colpito a martellate durante una lite, grave 22enne

Un ragazzo di 22 anni è stato colpito al volto con un martello al culmine di una lite scoppiata nella notte all'esterno di un bar, al centro di Sennori, nel nord Sardegna. Il 22enne, residente a Sorso, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale di Sassari, dove si trova ora ricoverato: i medici gli hanno assegnato una prognosi superiore ai 60 giorni per le gravi lesioni riportate e lo tengono sotto osservazione.

L'aggressore, un coetaneo con cui il 22enne aveva litigato per futuli motivi al termine dei festeggiamenti in corso nel paese per il carnevale, sarebbe già stato identificato dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Sassari che nelle prossime ore dovrebbe prendere dei provvedimenti nei suoi confronti.