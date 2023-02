Ucraina: da Sardegna bombe di semi in aiuto bimbi disabili

(ANSA) - TORTOLÌ, 17 FEB - Conquista il podio nazionale degli Oscar green, la fattoria sociale di Tortolì Ortflowers di Roberta Farigu, con un progetto di solidarietà per l'Ucraina. Si tratta di bombe di semi, in particolare grano, create nell'azienda in collaborazione con l'associazione di promozione Sociale, "Officina Creativa Janas 5" e soprattutto con un gruppo di donne e uomini con disabilità.

Le "bombe" sono state vendute nei mercati di Campagna Amica per poi donare il ricavato ad una associazione di bambini disabili dell'Ucraina. Un progetto semplice ma dal grande valore sociale che, spiega Coldiretti, crea inclusione e lancia un grande messaggio di pace e solidarietà creando un legame con chi soffre anche per la guerra perché - come dicono i ragazzi - "la bellezza salverà il mondo".

"L'agricoltura si conferma come l'alveo della solidarietà e dell'inclusione - è il commento del presidente dei Giovani Coldiretti Sardegna Frediano Mura presente a Roma per la premiazione degli Oscar green -. Il progetto di Roberta Farigu con i ragazzi speciali dell'associazione sociale Officina creativa Janas 5 lancia un grande messaggio oltre che di inclusione ma anche di pace e fratellanza e lo fa grazie alla terra". (ANSA).