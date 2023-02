Aerei: Pippobello (Geasar), molti ex Meridiana in Aeroitalia

Sono partiti senza ritardi questa mattina i primi voli dall'aeroporto Costa Smeralda di Olbia in continuità territoriale. "Tutto è andato bene", ha dichiarato Silvio Pippobello, amministratore delegato della Geasar riferendosi ai collegamenti di Aeroitalia per Milano Linate e di Volotea per Roma Fiumicino.

"Stamane il personale di Aeroitalia prima di partire alle 7 con il volo da Olbia per Milano Linate, era visibilmente commosso e questo significa che c'è entusiasmo. Molti di loro sono ex lavoratori Meridiana. Da parte del nostro aeroporto - ha aggiunto Pippobello - c'è il massimo supporto e siamo a totale disposizione per sostenere questa nuova partenza con un vettore inesperto ma in grossa parte costituito da personale già formato e competente".