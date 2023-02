Aerei: Federalberghi, continuità non diventi freno a turismo

"Mi auguro che la continuità territoriale non diventi una barriera al turismo, ma che si lavori per evitare l'innalzamento dei prezzi dei biglietti aerei e per creare un sistema turistico che, partendo dai trasporti e dagli aeroporti, generi una reale destinazione Sardegna". Così Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi e vice presidente nazionale, in occasione della presentazione della Summer Season 2023 dell'aeroporto Olbia Costa Smeralda.

"L'esclusiva e il nessun tetto al prezzo dei voli fa sì che non ci sia libero mercato. E questo - denuncia Manca - è un problema della continuità territoriale. Non raccontiamo che in Sardegna ci sono solo clienti altospendenti perché la media del costo di prenotazione di una stanza per una notte è di 80 euro in hotel, quindi abbiamo tutte le fasce di mercato e a tutte dobbiamo dare risposte".

"Essenziale - aggiunge - è poi aumentare la durata della stagione estiva al di fuori dei due mesi centrali di luglio e agosto, avviando un percorso che diventa difficile se lasciato in mano solo agli operatori, ma che dovrebbe essere fatto dalla Regione".