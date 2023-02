Quasi mezzo milione di valuta non dichiarata in scali sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 16 FEB - Valuta non dichiarata per 434.000 euro scoperta anche con l'auto dei cani "cash dog", 220 verbali per tutela ambientale legati al sequestro di 172 chili di sabbia, di 6.684 conchiglie e 1.859 ciottoli pronti a prendere il volo, 25 sequestri di sostanze stupefacenti e 96 per prodotti contraffatti. Sono solo alcuni dei numeri del bilancio dell'attività nel 2022 dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli in servizio negli aeroporti di Cagliari-Elmas, Olbia e Alghero.

Contestate 29 violazioni della normativa valutaria con pagamento di sanzioni amministrative per oltre 14.000 euro. Bene anche i risultati conseguiti nella lotta alla contraffazione: 96 sequestri in totale e oltre 400 articoli, tra violazioni amministrative e penali di marchi internazionali e comunitari di note case di moda, tra cui Louis Vuitton, Hugo Boss, Moschino, Nike, Versace, Disquared2, Moncler, Ralph Lauren, Philipp Plein, The North Face, Emporio Armani, Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Lacoste, Burberry, Nike, Adidas, Chanel, Fendi, Ralph Lauren, Michael Kors, Dior, Rado.

Lotta anche agli stupefacenti. Fermato un cittadino nigeriano residente in Svizzera proveniente dall'Etiopia via Parigi che trasportava 1,135 chili di eroina contenuta in 76 ovuli.

Un'altra importante operazione è stata quella nei confronti di un cittadino italiano residente in Spagna proveniente da Barcellona che, nel bagaglio da stiva, aveva nascosto 135 grammi di cocaina e 965 di hashish confezionati in 9 panetti. (ANSA).