Scontro frontale su statale 197, muore una 42enne di Nuoro

Incidente stradale mortale questa notte sulla statale 197 tra Furtei e Villamar: la vittima è una donna di 42 anni originaria di Nuoro.

Lucia Virdis era da sola alla guida di Peugeot 307 che ieri, intorno alle 23, si è scontrata con una Bmw che proveniva dalla direzione opposta. La donna è morta sul colpo.

Secondo i primi accertamenti lo scontro sarebbe legato a un'invasione di corsia, ma le cause sono ancora da verificare in base agli elementi trovati sul luogo dell'incidente.

Gravemente ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista che guidava l'altra vettura, un uomo di 32 anni, trasportato in codice rosso al Policlinico di Monserrato.

Sul posto per i rilievi di rito i carabinieri, i vigili del fuoco di Sanluri e l'ambulanza del 118. La viabilità è stata interrotta per circa due ore.