Ryanair: 39 tratte da Cagliari, anche Genova e Goteborg

Due nuove rotte per Göteborg e Genova e un incremento su altre dieci: sono in tutto 39 le destinazioni Ryanair dall'aeroporto di Cagliari Elmas per la stagione Summer 2023, dal 26 marzo fino al 29 ottobre prossimi. Tre aeromobili B737 basati, per un investimento dichiarato di 300 milioni, aumento delle frequenze su oltre 10 rotte popolari tra cui Milano, Bruxelles e Francoforte, oltre 85 voli settimanali per Milano e Roma e un totale di 2,4 milioni di passeggeri trasportati.

Per annunciare quella che la compagnia ha definito "il più grande operativo di sempre da Elmas" è arrivato, per la prima volta a Cagliari l'amministratore delegato del vettore low cost irlandese Eddie Wilson, che ha raccontato la strategia del vettore e avanzato una richiesta alla Regione durante la presentazione organizzata dalla Sogaer, alla presenza dell'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa.

"Stiamo sollecitando il governo italiano e la giunta regionale sarda a eliminare immediatamente l'eccessiva tassa di 6,50 euro per ogni passeggero in partenza - ha chiesto Wilson -. Di contro offriremo a Cagliari un milione in più di passeggeri (+ 50% di crescita) generando oltre un miliardo di euro in più di spesa per il turismo in Sardegna nei prossimi 5 anni. È una tassa che ci preoccupa, equivale a 600 milioni di euro l'anno che potrebbero essere spesi per rendere Cagliari più competitiva".

"Cagliari è la più grande città in Sardegna e ha capacita per supportare le nostre rotte anche in inverno, e non c'è ragione per cui questo non possa avvenire anche per altri posti in Sardegna. Noi abbiamo gli aerei, il business model e le tariffe più bassi, voi avete la destinazione", ha aggiunto. Soddisfatti i vertici dello scalo cagliaritano: "Anche nella prossima estate - ha sottolineato Monica Pilloni, Ad di Sogaer - il panorama delle destinazioni raggiungibili con voli diretti di linea Ryanair toccherà un nuovo record e amplierà ulteriormente il network internazionale con l'apertura di un nuovo mercato strategico per il Sud Sardegna".