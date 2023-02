Donazione sangue, solidarietà dei carabinieri in Ogliastra

(ANSA) - LANUSEI, 14 FEB - Venticinque sacche di sangue sono state raccolte stamattina dai Carabinieri in servizio in Ogliastra al centro trasfusionale di Lanusei e nell'autoemoteca Asl Ogliastra davanti alla sede Avis di Tortolì.

Il gesto di solidarietà è stato possibile grazie alla collaborazione tra l'Avis di Tortolì, guidata da Luca Russo, il Centro Trasfusionale della Asl Ogliastra, diretto da Giusy Cabiddu e dalle compagnie dei Carabinieri di Tortolì e Jerzu, guidate dai capitani Giuseppe De Lisa e Giacomo Tommaso Rossi.

La mattinata è stata utile anche per la sensibilizzazione alla donazione. "Questa è stata una delle prime iniziative che porteremo avanti quest'anno con le forze dell'ordine - spiega Cabiddu- il 28 febbraio replicheremo una giornata simile anche con la Polizia di Stato. La richiesta di sangue è in continua crescita per questo motivo è fondamentale portare avanti progetti di questo tipo. L'intenzione è anche quella di coinvolgere le società sportive, mentre nel periodo estivo vorremmo organizzare delle raccolte nelle spiagge ogliastrine".

"Molti colleghi dei carabinieri sono donatori abituali - spiega il presidente dell'Avis Russo - ma grazie a questa iniziativa siamo riusciti a coinvolgerne tanti altri, compresi i loro familiari". (ANSA).