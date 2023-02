Felix Hotels, 100mila presenze nel 2022 e buoni segnali 2023

Chiuso in positivo il 2022, primo vero anno di attività, il gruppo Felix Hotels apre il 2023 con segnali ancora più incoraggianti. Lo scorso anno, il primo a pieno regime con sette hotel aperti per l'intera stagione estiva, il gruppo ha segnato oltre centomila presenze solo nel periodo da aprile a settembre e ha visto una forte ripresa del mercato. Per l'anno appena cominciato sono già presenti segnali di dinamicità, evidenti anche dall'analisi del traffico del sito felixhotels.it che fin dalle prime settimane del 2023 ha registrato dei picchi sulle ricerche online.

Felix Hotels sbarca così, dopo l'accoglienza al TTG di Rimini, al Tove e alla Bit di Milano, nello stand della Regione Sardegna, dove presenta il proprio gruppo di sette hotel e le novità del 2023.

Il gruppo, che nel picco ha oltre 250 dipendenti, "nonostante la congiuntura economica e i rincari, ha raggiunto tutti gli obiettivi di budget", ha spiegato Agostino Cicalò, presidente di Felix Hotels. "L'interesse per la destinazione Sardegna è aumentato - ha spiegato Paolo Manca, ad del gruppo -, i nostri nuovi visitatori online crescono, in linea con una domanda anticipata anche da parte dei clienti repeaters".

Il 2023 è l'anno di altri investimenti: "Tre delle sette strutture saranno sottoposte a un restyling quasi totale e saranno implementati i ristoranti", ha specificato Manca.

Non solo hotel. "Durante l'anno abbiamo dato impulso a una forte crescita dei servizi a marchio Felix Taste, il brand F&B del gruppo - ha precisato l'ad di Felix Hotels - con il consolidamento del servizio pasticceria, che ha fornito tutti i ristoranti Felix e cinque spot esterni, oltre a una presenza forte dei servizi catering per le ville della Costa Smeralda".

Novità anche sul fronte dei servizi. Il gruppo punta sempre di più ad andare incontro ai clienti e inaugurerà il servizio Concierge dedicato. Con la crescita dell'offerta di ristorazione sarà anche implementato il servizio 'Dine and stay around', attraverso cui il cliente potrà cenare in tutti i ristoranti della catena e spostarsi da un hotel all'altro, in base alla disponibilità.

Grande attenzione anche all'offerta benessere, grazie all'esperienza maturata con il Galanias Hotel & Retreat di Bari Sardo, ormai punto di riferimento per le vacanze yoga, saranno a disposizione i pacchetti yoga fruibili in ogni hotel del gruppo.