Basket: Dinamo a Brescia con Robinson di nuovo in campo

SASSARI, 10 FEB - La Dinamo Banco di Sardegna avrà un'arma in più per la partita diel campionato, domenica a Brescia. Nelle file dei biancoblu rientra il play titolare Robinson, fuori da tre settimane per un infortunio muscolare.

Dovrebbe essere della gara anche l'ala Jones, uscito dal campo domenica scorsa a metà partita per una scavigliata che ha tenuto in apprensione lo staff per tutta la settimana. "Robinson e Jones dovrebbero essere della partita. Li monitoriamo giorno per giorno, si sono allenati in settimana e la decisione si prenderà domenica, ma entrambi dovrebbero essere a disposizione", spiega coach Piero Bucchi nel corso della conferenza di presentazione della sfida di campionato.

"Brescia sta giocando molto bene, ha avuto una crisi di risultati ma non di gioco, per cui la partita sarà molto impegnativa. Noi siamo cresciuti molto e i ragazzi hanno capito che per ogni partita ci vuole il giusto approccio mentale. Non siamo una squadra super atletica, per cui è fondamentale per noi l'atteggiamento mentale che abbiamo in campo".

Un approccio che, a sentire il play guardia sassarese Massimo Chessa, protagonista nelle ultime gare, è già quello giusto: "Conosco il mio ruolo in questa squadra e sono sempre pronto a dare il mio contributo, in qualsiasi momento. Con Brescia sarà una gara tosta, è una squadra costruita per andare avanti nei playoff, quindi il fatto che abbiano 4 punti meno di noi in classifica e che arrivino da una serie di sconfitte in campionato conta poco".

Palla a due domenica alle 20.30 al PalaLeonessa di Brescia.

