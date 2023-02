Medicina trasfusionale, 10mila consulenze l'anno

(ANSA) - SASSARI, 09 FEB - Formare e sensibilizzare. Con queste premesse si è svolto nei giorni scorsi a Sassari il corso formativo dal titolo "La medicina trasfusionale: il ruolo dell'infermiere e degli altri professionisti sanitari.

Organizzazione, attualità e prospettive future", organizzato dall'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) in collaborazione con il servizio immunotrasfusionale dell'Aou di Sassari. L'evento formativo, che rientra nella campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue che da alcuni mesi il Centro trasfusionale dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari sta portando avanti in collaborazione con l'Avis comunale e provinciale, ha visto la partecipazione di cento infermieri provenienti da diverse aziende sanitarie e di trenta studenti del corso di Infermieristica.

Sono stati illustrati anche i dati inerenti il Servizio immunotrasfusionale dell'Aou di Sassari, che esegue circa 10mila consulenze l'anno, segue una settantina di pazienti talassemici, circa mille oncoematologici, con 3000 unità di emazie trasfuse per anno, e un'attività media giornaliera con 10 pazienti talassemici e 5 pazienti oncoematologici.

Il corso, patrocinato dall'Aou sassarese è stato l'occasione anche per le donazioni di sangue: l'autoemoteca dell'Avis ha raccolto quasi venti sacche donato da medici, infermieri, impiegati e studenti che hanno partecipato alla giornata formativa e hanno voluto dare il loro contributo. I lavori dell'incontro sono iniziati con gli interventi della vicepresidente dell'Ordine degli infermieri Marica Soddu, di Piero Bulla, dirigente delle professioni sanitarie dell'Aou di Sassari, e Pietro Manca direttore del Centro trasfusionale dell'Aou, per poi proseguire con professionisti esperti, medici, infermieri e tecnici di laboratorio che lavorano al servizio trasfusionale e che hanno approfondito le diverse tematiche inerenti alla medicina trasfusionale. (ANSA).