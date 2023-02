Maltempo: auto si ribalta per ghiaccio nel Nuorese,un ferito

Un fuoristrada Range Rover si è ribaltato a causa del ghiaccio, sulla statale 389 Nuoro-Lanusei all'altezza del bivio per Villagrande Strisaili: l'autista, un 63enne che viaggiava da solo, è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco e trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale di Lanusei dove è stato ricoverato in codice rosso. Secondo quanto si è appreso, l'uomo ha riportato un trauma alla schiena ma non è in pericolo di vita.

L'arrivo dei soccorsi fino al bivio di Villagrande non è stato facile a causa della neve e del ghiaccio. Sul posto la polizia stradale di Nuoro coordinata dal dirigente Leo Testa, che raccomanda prudenza agli automobilisti: "Invito tutti a limitare il passaggio sulla statale 389 se non strettamente necessario - spiega all'ANSA - Per chi deve mettersi in viaggio raccomando le gomme termiche e le catene a bordo. Da ricordare che le catene si montano nelle piazzole di sosta e non in mezzo alla strada, comportamenti di automobilisti che purtroppo stiamo riscontrando spesso e che mettono in pericolo non solo sé stessi ma anche gli altri automobilisti".