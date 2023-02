Fdi: noi motore centrodestra, guida verso Regionali 2024

È l'anno del rush finale per il centrodestra alla guida della Regione Sardegna. Lo dice la stessa Fdi che oggi ha convocato un incontro per dare il benvenuto a due consigliere nel gruppo del Consiglio regionale sardo, Annalisa Manca e l'ultima entrata Sara Canu proveniente dal Misto, entrambe elette con la Lega. "Noi siamo il primo partito della coalizione sia a livello nazionale che regionale - ha specificato la coordinatrice regionale Antonella Zedda - per questo dobbiamo essere la guida del centrodestra in termini di programma e soprattutto in termini di accordi e progetti con il governo nazionale. Una guida - ha aggiunto Zedda - che è mancata in questi anni perché non c'era un governo nazionale vicino, tanto che il governo si è dimenticato troppo spesso della Sardegna".

Fdi motore del centrodestra ma nessun nome in vista dell'appuntamento elettorale delle Regionali 2024. "Un anno prima è troppo presto per un nome, c'è una discussione su quale potrà essere la soluzione migliore per il centrodestra - ha sottolineato Zedda -. Oggi c'è la voglia di tracciare ed essere guida per tempi e programmi nella coalizione, vogliamo che il nostro candidato abbia la capacità di attrarre verso di sé non solo chi fa politica, ma tutto l'elettorato di centrodestra".

Non si esclude che il candidato possa ancora essere Solinas, ma Fdi tiene a precisare che il centrodestra nelle ultime tornate ha cambiato metodo sulla scelta: non per forza la ricandidatura degli uscenti. Il deputato Gianni Lampis ricorda che ci sono anche "le tappe intermedie, cioè le elezioni amministrative in primavera che in Sardegna vedranno al voto Iglesias e Assemini. Quell'appuntamento - sostiene - servirà a capire quale sarà il perimetro, sarà il punto di partenza che delimiterà il peso delle forze politiche".