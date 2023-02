Fiamme a 3 mezzi nel cantiere stradale sulla Sassari-Olbia

Tre mezzi meccanici parcheggiati nel piazzale di sosta del cantiere della Sassari-Olbia, al km.42, nel lotto che ricade sul territorio del Comune di Berchidda al confine con quello del Comune di Oschiri, sono stati distrutti da un incendio di vasta entità divampato questa notte intorno alle 23.30. Una minipala, un autocarro e un trattore con semirimorchio della ditta Vitali, appaltatrice per lo svolgimento i lavori sulla nuova strada a quattro corsie, sono stati avvolti dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Olbia insieme agli uomini della squadra di Ozieri che hanno lavorato per circa un'ora alle operazioni di spegnimento e bonifica dell'area interessata dall'incendio. I Carabinieri della Compagnia di Berchidda, giunti sul posto, stanno svolgendo gli accertamenti per capire le cause che hanno portate al divampare delle fiamme; si presume che possa essere di origine dolosa.