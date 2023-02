Aerei: agenzie viaggio fuori da vendita biglietti AeroItalia

Sulla rotta Olbia-Milano Linate appena aggiudicata nel bando per la continuità territoriale della Regione Sardegna e in vendita da parte della compagnia AeroItalia, arrivano gli intoppi. Chi non è in possesso di una carta di credito non potrà utilizzare altri canali di acquisto, come le agenzie di viaggio. A denunciarlo è l'associazione che le riunisce, la Fiavet, che in Sardegna conferma che la vendita dei biglietti delle tratte agevolate non può essere operata dagli intermediari perché non è inserita nel loro sistema.

In questo modo non solo le agenzie perderanno le commissioni (fee) di circa 10 euro a biglietto, ma "non potranno servire le migliaia di persone che si affidano a noi e che hanno un servizio diretto soprattutto per ciò che riguarda variazioni dei voli o cancellazioni", spiega il presidente regionale Gian Mario Pileri. La possibilità di vendere i biglietti anche sul canale delle agenzie è uno dei requisiti del bando per la tratta agevolata, operata da AeroItalia con la rinuncia alle compensazioni economiche, ed è la seconda voce del documento: "Possono presentare domanda di partecipazione alla gara tutti i vettori aerei comunitari in possesso dei seguenti requisiti", tra quelli organizzativi si legge che è obbligatorio per i vettori "distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard Iata via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale, attivandosi a tal fine fin dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione".

Secondo Pileri i problemi con AeroItalia erano annunciati: "Hanno consentito a una compagnia nuova, che non ha mai presentato nemmeno un bilancio, di gestire i milioni pubblici, tra l'altro la compagnia non è ancora entrata nel sistema Iata, ci vorranno mesi". Sulla vicenda interviene anche Federalberghi, insieme a Fiavet nel sistema Confcommercio, che esprime preoccupazione "per la stabilità delle connessioni visto l'esiguo numero di aeromobili in dotazione alla compagnia aggiudicataria", commenta Paolo Manca, presidente dell'associazione che riunisce gli albergatori sardi, il quale ricorda come "Roma e Milano siano tra le due rotte principali dalla Penisola verso la Sardegna e un importante hub di ingresso anche per i flussi turistici verso l'aeroporto che d'estate è il principale accesso all'Isola".

LA REPLICA DELLA COMPAGNIA - "Le agenzie possono vendere i nostri biglietti, al momento non permettiamo ancora di agganciarsi direttamente ai nostri sistemi, ma stiamo implementando il sistema ed entro qualche settimana sarà possibile. In ogni caso siamo dentro a tutte le altre piattaforme". Replica così, raggiunto dall'ANSA, Gaetano Intrieri, ad di AeroItalia, alle critiche di Fiavet Sardegna che questa mattina ha denunciato l'esclusione delle agenzie di viaggio dalla vendita dei biglietti da parte della compagnia.

L'ad respinge con forza le polemiche e si scaglia contro Gian Mario Pileri, presidente regionale dell'associazione di categoria: "Noi siamo dentro tutti i sistemi, compreso il Gds IATA. Quindi le agenzie se vogliono possono acquistare, anche se non direttamente dai loro canali". In ogni caso Intrieri non ci sta: "Non dobbiamo rendere conto alle agenzie di viaggio ma all'Enac - ha aggiunto -. Se ci siamo aggiudicati le rotte in continuità territoriale è perché l'Enac ha ritenuto che ne avessimo titolo". L'ad ha anche fatto sapere che sulle due tratte Olbia-Milano (dal 17 febbraio) e Olbia-Roma (dall'1 marzo) sono già stati venduti diecimila biglietti. Le due rotte sono state aggiudicate dopo il bando per il servizio pubblico, la compagnia su quella per Fiumicino dopo la mossa di Volotea ha accettato di operare senza oneri.