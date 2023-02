Studenti donano il sangue, 50 sacche raccolte a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 07 FEB - Cinquanta sacche di sangue sono state raccolte tra ieri e oggi grazie alle donazioni degli studenti del Liceo "Spano" di Sassari.

Le due giornate di solidarietà sono state organizzate dall'Avis comunale e provinciale, in collaborazione con il centro trasfusionale dell'Aou di Sassari e l'Admo, e rientrano nel progetto di sensibilizzazione e informazione "A scuola con l'Avis", che coinvolge le scuole del territorio.

"Sono molto colpita, ma anche contenta e orgogliosa per la grande partecipazione degli studenti. Abbiamo avuto oltre sessanta prenotazioni e si è reso necessario organizzare due giornate per la raccolta del sangue", commenta Anna Maria Scarpa insegnante di Scienze del Liceo e referente per l'educazione alla salute.

Nelle mattinate di ieri e oggi diverse studentesse e studenti hanno aspettato il loro turno davanti all'autoemoteca dell'Avis posizionata nel cortile dell'istituto di via Montegrappa.

Ragazzi che hanno appena raggiunto la maggiore età e che donano per la prima volta con convinzione e consapevolezza. Una grande affluenza, che ha visto la partecipazione anche di alcuni insegnanti e personale Ata. "Lo scopo di queste giornate è quello di sensibilizzare i ragazzi alla donazione del sangue e anche alla donazione delle cellule staminali o emopoietiche e quindi di iscriversi al registro regionale dei donatori di midollo osseo", spiega visibilmente soddisfatta Viviana Cotza, dirigente medico del servizio trasfusionale e presidente dell'Admo.

Si possono iscrivere al registro donatori di midollo osseo tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Si rimane iscritti al registro fino al compimento dei 55 anni. Possono donare il sangue i soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni e in buone condizioni di salute.