Sanità: Asl riattiva la Rianimazione al Sirai di Carbonia

La Rianimazione ha ripreso la sua regolare attività all'interno dell'ospedale Sirai di Carbonia. Lo rende noto la Asl del Sulcis. Nei giorni scorsi, a causa dell'improvvisa e inaspettata malattia di tre medici si era reso necessario il trasferimento dei pazienti ricoverati in altre strutture di Rianimazione dell'isola mentre il reparto era comunque rimasto aperto per garantire eventuali urgenze. La direzione della Asl ha attivato tutte le procedure per garantire la totale ripresa delle attività del reparto.

Riguardo la situazione della Rianimazione del Cto di Iglesias, la stessa Asl precisa che "resta aperta per garantire la gestione di tutte le urgenze ostetriche e chirurgiche. Stante il numero attuale di medici è impossibile garantire turni di guardia attiva su due presidi per cui è stata proposta dal direttore del reparto una temporanea riorganizzazione interna, e una (sempre temporanea) rimodulazione dei posti letto tra i due presidi di Carbonia e Iglesias".