Manca elettricità e mercato non apre, caos a San Benedetto

Caos questa mattina davanti al mercato civico di San Benedetto a Cagliari. Per un guasto al sistema elettrico le serrande sono rimaste abbassate e l'apertura dei box ritardata.

Furiosi gli operatori, che per protesta sono scesi in strada bloccando il traffico all'altezza di via Cocco Ortu, angolo via Lai e via Bacaredda.

Il traffico è impazzito: in via Bacaredda una lunga fila di autobus è rimasta bloccata e la Polizia locale invita gli automobilisti a svoltare a sinistra per via Cao di San Marco.

Sul posto anche una squadra dell'Enel, per riparare il guasto, ma i commercianti sono infuriati: "Abbiamo perso ore di lavoro, per giunta di sabato - spiegano - non è possibile che possano succedere queste cose".

GUASTO RIPARATO MA MONTANO POLEMICHE. Situazione tornata alla normalità al mercato di San Benedetto a Cagliari: guasto al sistema elettrico riparato, serrande aperte e operatori nei loro box per iniziare la giornata di lavoro.

La protesta dei commercianti è scattata tra le 7 e le 8, quando tutti si sono resi conto che il problema elettrico non era di facile soluzione. Gli operatori hanno invaso via Bacaredda e via Cocco Ortu, le principali strade di accesso alla struttura. Sabato, da tradizione, è il giorno di maggiore affollamento del mercato.

Prime polemiche: "Il sabato è sacro per il mercato e per i cagliaritani - scrive il consigliere comunale Pd Fabrizio Marcello- Più volte ho segnalato i disservizi. Le risposte da questa amministrazione sono, stiamo intervenendo, ci stiamo occupando dei problemi. Invece da quattro anni che sui mercati non si interviene con manutenzioni ordinarie. I concessionari non riescono più a lavorare. Chiederò che i concessionari siano risarciti per il mancato guadagno. Cagliari non merita questo".

E-DISTRIBUZIONE, LAVORI GIA' PREVISTI. "In merito all'interruzione di energia elettrica avvenuta di primo mattino al Mercato di San Benedetto a Cagliari, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di bassa e media tensione, informa che il guasto accidentale sulla cabina che alimenta il mercato, segnalato alle 7.20 circa, è stato riparato grazie ai nostri tecnici prontamente intervenuti seppure in condizioni difficili considerata la situazione generale e che dalle 9,05 gli operatori possono regolarmente lavorare". E' quanto spiega, in una nota, E-Distribuzione.

"Siamo spiacenti per quanto accaduto e precisiamo che i lavori previsti per stasera sulla stessa cabina, regolarmente preannunciati tramite comunicazioni al mercato e volantinaggio, verranno comunque eseguiti alla chiusura del mercato al fine di apportare dei significativi miglioramenti alla qualità del servizio. Si chiarisce infine che i lavori svolti ieri riguardavano un'altra cabina elettrica per dei lavori propedeutici all'intervento previsto per stasera e che pertanto il Mercato fino al momento del guasto era regolarmente alimentato".